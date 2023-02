Ellen, in canile da 14 anni: diamole finalmente una casa e amore • Terzo Binario News

Quando ho letto la sua scheda non volevo crederci. Ellen è entrata in canile a 45 gg. Sono passati 14 anni.

L’anno scorso per questioni burocratiche insieme ad altri 60 cani di

questo comune è stata trasferita in un altro canile.

Forse quel giorno, quando ha visto per la prima volta aprirsi la porta

del suo box avrà pensato che fosse arrivata una mamma per lei e che

sarebbe andata a casa. No.

E’ stata semplicemente portata in un altro canile.

Dopo 14 anni credo meriti di non morirci anche in quel box.

Divide il box con altri cani, maschi e femmine.

Adottabile centro nord Italia.

Maria 340-5071137

Speriamo solo di fare in tempo…