Omicidio in via Sparanise: 48enne ucciso a colpi d'arma da fuoco - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Omicidio in via Sparanise. Un uomo di 48 anni è stato ucciso davanti casa: la vittima è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. Il tutto è accaduto alle 10,30 di venerdì 17 luglio in località Spregamore, nella zona di Castel di Leva.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Divino Amore, della Compagnia di Pomezia e del nucleo investigativo di Frascati.

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne è morto di fronte la propria abitazione. Ci sarebbe un sospettato, che al momento è ascoltato in caserma dal magistrato di turno.