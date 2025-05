Infiorata di Cerveteri, una tradizione che prosegue: le foto • Terzo Binario News

Un omaggio speciale anche da parte della Aps Mai Soli: una rete decorata con 3mila rose cucite a mano

“Una tradizione, una meravigliosa tradizione che si rinnova! L’Infiorata di Cerveteri, dedicata alla Madonna della Parrocchia Santa Maria Maggiore, Patrona della nostra comunità parrocchiale.

Nel Centro Storico, dopo la Santa Messa, disegni e opere floreali realizzate dai nostri concittadini accompagnano la processione della Statua della Madonna Addolorata, tra l’altro una delle poche “Madonne vestite” scampate alle furie iconoclastiche napoleoniche e testimone di secoli di storia e devozione da parte dei fedeli.

Oltre ai tanti disegni lungo il percorso, anche un omaggio speciale alla Madonna, che giunge dalle Signore della APS Mai Soli: una rete di 8 metri decorata con 3mila rose cucite a mano

E in questo pomeriggio così sentito per la nostra collettività, non poteva chiaramente mancare la presenza e la musica del Gruppo Bandistico Cerite realtà meravigliosa e che sempre impreziosisce tanti momenti importanti di Cerveteri.

A tutti i cittadini e cittadine e alle Confraternine, che in queste ore hanno lavorato alla realizzazione dei disegni floreali e a tutti coloro che hanno preso parte all’infiorata, i miei complimenti”

A dichiararlo in un post social è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti