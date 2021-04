Oltre 4mila controlli di Roma Capitale nel fine settimana - Terzo Binario News

Controlli rafforzati in questo fine settimana da parte della Polizia Locale per il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica: oltre 4mila le verifiche che hanno visto impegnati gli agenti in diverse zone della Capitale, con attenzione particolare ai luoghi tipici della movida, al litorale romano e ai parchi e ville storiche.

Numerosi gli interventi per assembramenti che hanno reso necessario la chiusura temporanea di alcune piazze e vie, a causa del gran numero di persone che non rendeva possibile garantire il rispetto delle disposizioni anti contagio, tra cui piazza Bologna, via del Corso e altre vie del Centro Storico e delle piazze di San Lorenzo e Trastevere.

Tre le persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e più di 50 le sanzioni elevate, la maggior parte per vendita e consumo irregolare di alcolici, assembramenti e mancato uso e delle mascherine.

Anche oggi le pattuglie stanno proseguendo con la vigilianza che andrà avanti nelle prossime ore.