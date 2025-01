Olimpia è dolcissima e si merita una famiglia che la ami • Terzo Binario News

Ti chiamammo Olimpia affinché questo nome così imponente ti portasse fortuna.

Quando arrivasti, timida, insicura e spaventata ti promettemmo di trovarti presto una casa e renderti giustizia.cosi non è stato. Quanto ci dispiace.

Alcuni cani hanno più bisogno di altri di avere un legame con l’essere umano e Olimpia è fra questi.

Tutti i giorni ……tutti i santi giorni che esce dal suo box ci viene vicino e ci fissa……in attesa……in attesa di conferme…in attesa di belle notizie

Si Olimpia si, sei un bravo cane.

Ma no Olimpia no, nessuno ancora ti ha scelto…..ma tu non smettere di crederci….

Olimpia, meticcio,femmina sterilizzata, 1 anno e 1/2 circa.

Legadelcane Venosa Odv

Per info adozioni 347 2357158 SOLO WHATSAPP