"L'Evoluzione del Cervello umano": a Civitavecchia venerdì convegno della Fidapa BPW • Terzo Binario News

La sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia, presieduta da Laura Maria Gurrado, organizza il Convegno “L’Evoluzione del Cervello umano” .

L’appuntamento, patrocinato dalla Asl Roma4, si terrà Venerdì 31 gennaio, alle ore17, presso la Sala Conferenze “G. Gurrado” della Fondazione Ca.Ri.Civ. di Via Risorgimento 8/12, a Civitavecchia.

Relatori del Convegno saranno il dott. Fabio Procacciante, Ordinario di Chirurgia – Università di Roma Sapienza, e la dottoressa Carola Celozzi, Direttore Dipartimento salute mentale ASL ROMA 4.

Il primo relazionerà in particolare i motivi per cui il cervello maschile e quello femminile si sono differenziati e cosa comporta questo processo; la seconda affronterà la tematica “Riflessioni sulle differenze di genere tra neuroscienze e fattori culturali”.

“Abbiamo scelto di organizzare questo convegno perché è importante conoscere e valorizzare le differenze che ci sono tra il cervello maschile e quello femminile, analizzando quello che ha contribuito e contribuisce ancora a determinarle e, di conseguenza, a influenzare il comportamento dei due sessi. Conoscere le differenze di genere e rispettarle può aiutare a migliorare il rapporto fra uomini e donne, considerando che la collaborazione tra i due sessi è fondamentale per una sana convivenza e per migliorare la nostra società” spiega la Presidente Laura Maria Gurrado che ricorda che a moderare il convegno sarà il giornalista Rai Alessio Rocchi.