Eddy aspetta i suoi nuovi padroni a Caserta • Terzo Binario News

EDDY ha 7 anni, è un simil pinscher di circa 15 kg, è castrato ed è una rinuncia di proprietà. Eddy aveva una famiglia che ad un certo punto non lo ha più voluto e da allora il piccolo ha cominciato a passare da un rifugio all’altro in cerca di una nuova e definitiva sistemazione e così sono passati 5 anni. Oggi è con noi e e noi gli abbiamo promesso che dal nostro rifugio uscirà solo per entrare in una nuova famiglia, quella che lo accompagnerà per il resto della vita. Eddy è buono e tranquillo e dopo tutto questo aspettare, merita davvero tanto amore!

Eddy, è a Caserta e si affida chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: sms/whatsapp (NO CHIAMATE) a GIUSY 3476617523 o scrivere a CORINNA carosiscorinna@gmail.com

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.



