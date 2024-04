Oggi inizia la Sagra del Carciofo di Ladispoli, il programma dettagliato giorno per giorno • Terzo Binario News

Ecco il programma ora per ora della 71esima Sagra del Carciofo

VENERDI’ 12 APRILE

Ore 9:00: GUSTATEVI LA 71^ SAGRA DIFFUSA IN TUTTO IL CENTRO DELLA CITTÀ Allestimento stand XV Fiera Nazionale che propone anche: “Piazza dei SAPORI D’ITALIA”. Una rassegna di sapori e prodotti delle terre di: Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio, le tipicità della nostra regione le troverete in ben quattro stand.

Dalle Ore 10:00: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI – Mostra di pittura, opere d’arte e di artigianato, tipicità. Ore 10:00: XIII edizione del premio “IL CARCIOFO CHE MI PIACE”, in collaborazione con le classi secondarie di primo grado della “Corrado Melone”.

Dalle ore 15:00 in Piazza Rossellini esibizione di artisti e palestre locali:

Ore 15:00 Saggio spettacolo scuola ALTROSUONO (Luigi Maio) 50 minuti (9 Brani)

Ore 15:50 A.S.D CRAZY DANCE REVOLUTION di Mattia Parente Ore 16:10 VILLAGE FITNESS CLUB di Francesco Cordeschi

Ore 16:30 Associazione STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO di Piero Ruscito

Ore 16:50 A.S.D. PROFESSION DANCE di Paola Sorressa

Ore 17:10 INTERNATIONAL DANCING SCHOOL e LIBERA DANCE (CON CANTANTE LIRICA SUL PALCO DURANTE L’ESIBIZIONE) di Giancarlo Giacomobono ed Elena Botti

Ore 17:30 Fine Esibizioni

Ore 20:30 Live music QUASAR BAND

Ore 22.30 Spettacolo musicale: “CALIFANO LATINO”

SABATO 13 APRILE

Ore 9:30 – Apertura stand Se incontrate le nostre ragazze in giro per la Sagra, rispondete correttamente alle loro domande sul Carciofo Romanesco e ne riceverete tre in dono – in collaborazione con Motoagricola Cifani Mostra artigianato in via Duca degli Abruzzi a cura delle Associazioni Pro Loco e Nuova Luce PRESENTA ALICE LOPEDOTE

Ore 10:30 A.S.D. A TUTTO RITMO di Teresa Mascioni (balli di gruppo)

Ore 11:30 GYM LADISPOLI SPORTS ACADEMY (GINNASTICA ARTISTICA) di Angelica Tiozzo

Ore 12.00 – Piazza Rossellini – Esibizione della Fanfara “GENNARETTI-LALLI” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione Ladispoli

Ore 12:30 – Piazza Rossellini – Apertura della manifestazione da parte del Sindaco ALESSANDRO GRANDO e Benedizione della sagra da parte di Mons. ALBERTO MAZZOLA.

Ore 16:00 – Banda musicale CITTA’ di STAFFOLO (Ancona)

Ore 19:00: Incontro con le città gemellate

Ore 22:00 LIVE BIANCA ATZEI

DOMENICA 14 APRILE

Ore 9:00 – Apertura stand

Ore 9:00 – Piazza Rossellini – CONCORSO DELLE SCULTURE DI CARCIOFI realizzate dai produttori agricoli. TUTTI POSSONO VOTARE LE SCULTURE PIU’ BELLE VISITANDO LA PAGINA DEL COMUNE DI LADISPOLI. Se incontrate le nostre ragazze in giro per la Sagra, rispondete correttamente alle loro domande sul Carciofo Romanesco e ne riceverete tre in dono- in collaborazione con Motoagricola Cifani.

Ore 10:00: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI – Mostra di pittura, opere d’arte e di artigianato PRESENTA MARIA CHIARA CIMINI Ore 10:30 A.S.D. A TUTTO RITMO di Teresa Mascioni (Balli medievali)

Ore 12:30 Premiazione dei migliori Carciofi e delle migliori Sculture.

Ore 14:30 Allievi scuola Koinet Teatrando “Non è un carciofo” Ore 16:00 l’area della sagra sarà allietata dalla musica di: BANDA MUSICALE CITTA’ DI LADISPOLI “LA FERROSA” BANDA MUSICALE “S. CECILIA” BANDA MUSICALE “GIUSEPPE VERDI” DI CASTELCHIODATO

Ore 17:00: PREMIAZIONE DELLE PRO LOCO PRESENTI IN PIAZZA DEI SAPORI D’ITALIA Ore 18:00 Associazione IoMiDifendo Esibizione di difesa personale

Ore 18:20 A.S.D. TAEKWONDO di Alessandro Benardinelli

Ore 18:40 A.S.D. IL GABBIANO HUMANITY DANCE PROJECT HIP HOP a cura di Daniele Ingrassia O

re 20:30 – Live Music Garage32

Ore 21:30 – Esibizione di Valeria Vincenzi

Ore 22:00 – Cabaret Show di MARCO MARZOCCA

Ore 23:30 – STABILIMENTO DLF: GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO RAFFAELE FIREWORKS

Oggi inizia la Sagra del Carciofo di Ladispoli, il programma dettagliato giorno per giorno

Oggi inizia la Sagra del Carciofo di Ladispoli, il programma dettagliato giorno per giorno