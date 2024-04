Minorenne in stato confusionale in un campo rom, ricoverata al Bambino Gesù di Roma • Terzo Binario News

La polizia di Roma Capitale è intervenuta in via di Salone ed ha allertato i soccorsi. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bambino Gesù

Nel pomeriggio una ragazzina di 14 anni, nel campo nomadi di via di salone, ha avvicinato la pattuglia della polizia locale di presidio al campo, in evidente stato confusionale.

La minorenne non presentava segni evidenti di aggressione o percosse, ma un forte stato di agitazione.

Per il quale è stata portata all’ospedale Bambin Gesù, per ulteriori accertamenti medici. Sono stati allertati i servizi sociali del municipio e svolto le prime verifiche nel campo per accertare eventuali atteggiamenti vessatori nei confronti della minore.

Fonte, RaiNews24