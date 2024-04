La juniores del Ladispoli Women cede al Frosinone: mercoledì ritorno all'Angelo Sale • Terzo Binario News

Sconfitta di misura per la juniores del Ladispoli Women che a Frosinone perde 2 – 1, mercoledì prossimo al Sale il ritorno

Nell’andata di semifinale, campionato juniores, sconfitta di misura per il Ladispoli Women, che cede al Frosinone dopo una gara equilibrata , 2- 1, giocata con scioltezza dalle girls del tecnico Iovine.

La partita, tra l’altro, è stata seguita dal patron del club , che è in serie A, Stirpe, che si è complimentato con la formazione rossoblù sia per la prestazione che per l’organizzazione.

Il ritorno è in programma il 17 aprile alle ore 20 a Ladispoli, dove le rossoblù hanno molte chance di passare il turno. Antotoni, l’autrice del goal in terra ciociara , è convinta che la squadra possa ribaltare il risultato di mercoledì.