Oggi a Roma 3865 positivi, nel Lazio sono 6615 con 29 decessi e 11631 guariti - Terzo Binario News

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 58.136 TAMPONI, SI REGISTRANO 6.615 NUOVI CASI POSITIVI (-4.918), SONO 29 I DECESSI, COMPRESI RECUPERI DI MANCATE NOTIFICHE (+22), 2.145 I RICOVERATI (-1), 206 LE TERAPIE INTENSIVE (+2) E +11.631 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 11,3%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 3.865.

LAVORI IN CORSO CON ACOI (ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI) PER IL RECUPERO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI.

NEL 2021 SONO STATI COMPLESSIVAMENTE 210 MILA GLI INTERVENTI CHIRURGICI: + 9MILA RISPETTO AL 2020 E – 20MILA RISPETTO AL 2019. L’OBIETTIVO NEL 2022 E’ QUELLO DI TORNARE AI LIVELLI DELLA PRE-PANDEMIA.CHIESTO AI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI FARE UN PIANO STRAORDINARIO DI ATTIVITA’ DI SCREENING ONCOLOGICI (MAMMELLA, COLON RETTO E CERVICE UTERINA): NEL 2021 SONO STATI + 80MILA RISPETTO AL 2020, MA ANCORA INDIETRO RISPETTO AL 2019. GLI SCREENING SONO SICURI E GRATUITI. L’INVITO E’ QUELLO DI NON RIMANDARE PER PAURA DEL COVID’***SUPERATI I 12,7 MILIONI DI VACCINI COMPLESSIVI, SUPERATE LE 3,4 MILIONI DI DOSI BOOSTER EFFETTUATE. SUPERATO IL 72% DI COPERTURA CON DOSI BOOSTER DELLA POPOLAZIONE ADULTA. NELLA FASCIA PEDIATRICA 5-11 ANNI SONO OLTRE 125 MILA I BAMBINI CON PRIMA DOSE.* SCUOLE: si è svolto oggi un incontro con l’Ufficio scolastico regionale e l’Associazione nazionale presidi per migliorare la collaborazione tra le scuole e le Asl in attesa del nuovo decreto nazionale che, auspichiamo, possa notevolmente semplificare le procedure.***IERI SONO STATE EFFETTUATE OLTRE 38 MILA SOMMINISTRAZIONI DI VACCINO, IL 13% IN PIU’ DEL TARGET DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE.* 2 FEBBRAIO – OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA: Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. Tutte le info su Salutelazio.it* SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 223 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 370 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 444 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. * Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. * Asl Roma 1: sono 1.627 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 1.126 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 1.112 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 331 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 615 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 687 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 1.117 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 267 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 529 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 276 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.