Oltre 160 mila euro in una scatola di fiocchi d'avena scoperti da Finanza e Dogane a Fiumicino • Terzo Binario News

Le “fiamme gialle” del Comando Provinciale Roma, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno fermato, presso l’area partenze internazionali dell’aeroporto di Fiumicino, un cittadino dell’Africa Occidentale ai fini dei consueti controlli antifrode.
L’uomo, che si apprestava a lasciare il territorio nazionale con destinazione Gambia, dopo aver oltrepassato il controllo passaporti, senza effettuare la prevista dichiarazione doganale, veniva sottoposto a controllo dai militari del Gruppo di Fiumicino e dai Funzionari Doganali.
Dal controllo dei bagagli da stiva, veniva rinvenuto, occultato all’interno di scatole di “Corn Flakes”, denaro contante per un importo complessivo pari a euro 162.620,00.
In assenza della prescritta dichiarazione doganale, è stata sottoposta a sequestro amministrativo la somma pari a 152.620,00 euro, in violazione della normativa valutaria (ex art. 6 del D.Lgs 195/2008)
L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto all’esportazione di denaro contante verso Paesi extra-Schengen predisposto dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.