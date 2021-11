Nuovo Saraudi, progetto esecutivo approvato dalla giunta di Civitavecchia - Terzo Binario News

Dalla planimetria si vedono campi da basket, calcio a 5, paddle, bocce e spazi verdi

È stato approvato oggi dalla giunta Tedesco il progetto esecutivo dell’area ex Saraudi a Campo dell’Oro.

Come spiega il Vicesindaco con delega all’Ambiente, Manuel Magliani, “si tratta di un complesso ed articolato intervento, che si inquadra nel più ampio contesto delle iniziative che questa Amministrazione comunale sta mettendo in atto per la riqualificazione e il rilancio delle periferie.

In merito, come si ricorderà, erano stati assunti precisi impegni e in questo caso le prospettive di una migliore vivibilità degli spazi comuni riguardano il quartiere di Campo dell’Oro”.

“Ancora una volta, mentre altri si lanciavano in critiche infondate, l’Amministrazione ha lavorato a testa bassa per portare a casa i risultati. Il passo in avanti che abbiamo fatto segnare, grazie al contributo del servizio urbanistica, è decisivo e ci proietta quindi, previa conferenza dei servizi, verso la fase operativa.

Sottolineo la bontà del lavoro svolto dalla consigliera delegata ai rapporti con Enel, Barbara La Rosa, che ha saputo interpretare al meglio gli interessi della comunità, dialogando con dinamismo affinché quest’opera compensativa potesse rispondere alle esigenze della città in generale.

Un indirizzo al quale hanno fortemente contribuito le indicazioni espresse dal consigliere Mirko Mecozzi, riferimento per i residenti del quartiere, che per suo tramite vedranno le proprie istanze tramutarsi in realtà. Il risultato finale sarà un’opera inclusiva, rivolta al pubblico più ampio nel rispetto della vocazione dell’area, di qualità per Campo dell’Oro e a costo zero per le casse comunali. Presenteremo prossimamente in un incontro il progetto così come approvato”, conclude Magliani.