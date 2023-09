Nuovo look per via Michele Rosi ad Aranova • Terzo Binario News

“Si continua con il programma di manutenzione stradale. Dopo l’istallazione dei tre lampioni in via Michele Rosi, si procede con la sistemazione e riqualificazione del manto stradale fino incrocio via Raulich.

A seguire si passerà al ripristino degli attraversamenti stradali rialzati di via Michele Rosi, alla sistemazione di via Siliqua dal semaforo fino al parco giochi e via Tuili, sede di intervento condotta delle acque reflue comunali.

Ringrazio l’Assessore Giovanna Onorati e gli uffici per aver mantenuto gli impegni programmatici”

Lo scrive in un post il Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Roberto Severini