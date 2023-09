Investiti due pedoni da un'auto in via di Valle Alessandra • Terzo Binario News

Incidente in via di Valle Alessandra. Da una prima ricostruzione, una Lancia Delta condotta da una 45enne – per cause in corso di accertamento – ha investito due pedoni, un uomo e una donna di 70 anni, poi trasportati rispettivamente al Policlinico di Tor Vergata e all’ospedale Sant’Eugenio.

L’episodio è avvenuto alle 18 di martedì 26 settembre. Sul posto, per i rilievi, le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.