Nuovo direttivo della Cna a Tarquinia: pronto un pacchetto di proposte da sottoporre al sindaco Sposetti • Terzo Binario News

Prima riunione, subito tutti operativi. Nei giorni scorsi si è costituito il nuovo direttivo della Cna di Tarquinia, presieduto da Chiara Scipioni.

Dall’incontro sono emerse una serie di proposte che verranno sottoposte all’attenzione della giunta guidata dal sindaco Francesco Sposetti.

Del direttivo della Cna di Tarquinia, oltre a Scipioni, fanno parte Roberto Bernabei, Daniele Conversini, Daniele Aquilanti e Catia Cecchini.

La riunione – alla quale erano presenti il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia Attilio Lupidi e il coordinatore della sede locale Fabrizio Marra – è stata l’occasione anche per un’analisi generale sulla situazione del territorio e confrontarsi su alcuni temi su cui è possibile intervenire per un miglioramento complessivo. Da qui sono state elaborate una serie di proposte costruttive.

Scipioni e la squadra locale della Cna sono pronte a collaborare con il sindaco Sposetti per consentire ai cittadini e alle imprese di Tarquinia di fare qualche ulteriore passo in avanti: le idee ci sono, ora non resta che condividerle con l’amministrazione.