Nuovo direttivo all'Associazione Velica Civitavecchia: Sebastiano Fava è il presidente - Terzo Binario News

Grandi manovre e molte novità per l’Associazione Velica Civitavecchia. Sebastiano Fava è il nuovo presidente del sodalizio locale.

Venerdì scorso si è svolta l’assemblea dell’AVC e dopo aver preso atto delle dimissioni dopo 15 anni del presidente e fondatore dell’associazione, Mario Pelliccione, si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Al timone della società Sebastiano Fava: proprio lui in questi anni è sempre stato al fianco del presidente seguendo ogni iniziativa e attività e quindi, nel segno della continuità è arrivata la sua nomina a presidente. La grande e bella novità è che gli allievi che hanno portato a casa medaglie e ottimi risultati sono entrati a far parte del Consiglio Direttivo. Vice presidente è stato nominato Luca Angelini; segretario e tesoriere Claudio Fava; consiglieri Edoardo di Tarsia di Belmonte e Giovanni Mengucci. Il Consiglio Direttivo ha nominato direttore sportivo Edoardo di Tarsia di Belmonte affiancato da Francesca Bondi che coordineranno la squadra agonistica Laser, Optimist e scuola di vela.

Per quanto riguarda la categoria Laser l’istruttore sarà Claudio Fava, mentre la squadra agonistica Optimist sarà curata dall’istruttrice Giulia Fani. e la scuola vela estiva.

Grande soddisfazione del nuovo presidente, socio fondatore dell’AVC e già vice Presidente per la squadra formata da atleti a dirigenti. “Gli attuali dirigenti hanno esordito la loro attività velica con la nascita dell’AVC circa 15 anni fa. Erano alla loro prima esperienza qualcuno non era mai salito su una barca a vela – oggi dopo tante competizioni fatte anche con ottimi risultati prendono in mano l’associazione e continuano l’attività iniziata e portata avanti dal nostro grande Mario a cui va la stima e la graditudine di tutto il nuovo Consiglio Direttivo”.