Il basket di Ladispoli sempre più grande, accordo tra Dinamo e Supernova Fiumicino • Terzo Binario News

Con l’accordo tra Dinamo Ladispoli e Supernova Fiumicino, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale e dei funzionari dell’Ufficio Sport, il grande Basket sara’ a Ladispoli in modo organico, strutturato, continuativo: le partite del campionato campionato di Serie B Interregionale cui partecipa la Supernova saranno giocate al PalaSorbo.

Importanti realtà cestistiche provenienti dalla Sardegna, dall’Abruzzo, dalla Campania, dall’ Umbria e dal Molise, oltre ovviamente al Lazio stesso saranno così ospiti a Ladispoli; realtà che, inutile dirlo, con il loro seguito di appassionati, potrebbero realmente costituire volano commerciale per ristoratori, albergatori e più in generale per gli operatori commerciali tutti.

Forza Dinamo, Forza Supernova, Forza Ladispoli.

In foto da sinistra : il Presidente Onorario Supernova Armando Buonamici, l’Assessore al Turismo e Grandi Eventi Marco Porro, il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, il Presidente Supernova Gianpaolo Porfidia, il Direttore Sportivo Dinamo Ladispoli Andrea Ciprigno, il Presidente Dinamo Luigi Fois, il Direttore Generale Dinamo Biagio Camicia