Nuoto Master, grandi soddisfazioni per la D'Amico e Valiserra • Terzo Binario News

I nuotatori master di Civitavecchia non tradiscono le aspettative. Nel Campionato Italiano Master in vasca svoltosi a Riccione infatti Michela D’Amico e Maurizio Valiserra hanno conquistano traguardi prestigiosi.

In gara negli 800 stile libero, nei 400sl e nel 200sl l’ondina civitavecchiese ha portato a casa rispettivamente l’argento, il bronzo e un quarto posto nell’ultima competizione, distanza peraltro a lei non proprio congeniale.

Invece Valiserra non ha lasciato spazio a nessuno e bracciata su bracciata ha ottenuto tre ori con annessi i titoli nazionali di categoria: uno negli 800 stile libero, uno nei 400sl e nei 200sl.

«Sono ottimi risultati – afferma il tecnico Marcello Jacopucci – nonostante questi atleti abbiano visto la vasca da 50 metri unicamente in gara lasciando secondi importanti. Maurizio è stato più fortunato nel passaggio di categoria sbaragliando da subito gli avversari; per Michela invece il salto in avanti l’ha fatta ritrovare con moltissime avversarie di livello, tra le quali alcune ex nazionali. Nonostante ciò, ha fatto il suo ottenendo medaglie importanti».

Invece a Civitavecchia, nello specchio d’acqua antistante la Marina, sono state organizzate due manifestazioni in acque libere ovvero il secondo memorial Enzo Feoli, sulla distanza dei 5 km di fondo, e la quarta riedizione della Coppa Corati, sulla distanza dei 3 km ovvero il mezzo fondo. Più di 260 atleti, sia agonisti che master si sono contesi anche il titolo Regionale messo in palio dalla FIN Lazio. Nel Feoli master,

dietro Ivan Merli c’era proprio Valiserra della Nuotatori Civitavecchiesi. Per le donne ha vinto l’ondina locale Michela D’Amico. Nella Coppa Corati master ancora un secondo posto per Valiserra così come per la D’Amico.