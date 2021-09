Nuoto Master, ancora un doppio argento per Michela D'Amico - Terzo Binario News

Ancora un doppio argento per la nuotatrice master Michela D’Amico Dopo l’edizione svoltasi a Civitavecchia, si sono completati a Piombino i campionati italiani di nuoto in acque libere per atleti adulti. Di fatto nella nella cittadina toscana si è recuperata la competizione del Mezzo Fondo Sprint (ovvero il miglio marino), saltato proprio a Civitavecchia a causa delle condizioni avverse per mare mosso oltre al mezzo fondo vero e proprio sulla distanza dei 3 chilometri.

Presente la Nuotatori Civitavecchiesi con la sua portabandiera, che, come accennato, ha conquistato due secondi post in due gare brevi, distanze queste non proprio congeniali alla fondista civitavecchiese. <In totale sono salite a quattro le medaglie societarie ottenute nel Campionato Italiano acque libere – ricordano dal sodalizio – poiché nella 5 km di Civitavecchia di fine luglio, nello specchio d’acqua casalingo Michela ha vinto un altro argento mentre Maurizio Valiserra ha conquistato l’oro>.

<Ottimi risultati – commenta il tecnico Marcello Jacopucci – e ancora una volta la Nuotatori Civitavecchiesi, grazie a questi atleti, porta il nome della città in auge in tutta Italia. Come allenatore, e a nome dei miei atleti voglio, a fine stagione, ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini. Soprattutto Federica Feoli, presidente della Nuotatori Civitavecchiesi, e Simone Feoli senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile. Non si vuole certo dimenticare il presidente della Snc 1950 Luca Leccamuffi che ci ha permesso di continuare la preparazione presso l’impianto di largo Galli>.