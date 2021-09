Csp pulisce le caditoie a Campo dell'Oro e San Gordiano - Terzo Binario News

Proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie per garantire la manutenzione e la pulizia interna delle stesse presenti su tutto il territorio comunale. Come si ricorderà, dopo essere subentrata, l’Azienda ha avviato in maniera calendarizzata, su indicazione del Comune di Civitavecchia, interventi di controllo, pulizia, manutenzione ordinaria, disostruzione di grate, canali fognari e caditoie stradali.

In queste ultime settimane, la squadra di CSP è intervenuta nelle periferie, nello specifico nei quartieri di San Gordiano e Campo dell’Oro, con interventi in Via del Casaletto Rosso, Via dei Platani, Viale Lazio, Piazzale Luigi Santarelli (nei pressi dell’ufficio anagrafe) e all’altezza del ponte di San Gordiano.

Il servizio di pulizia delle caditoie stradali e delle griglie consiste nella rimozione del materiale ostruente ed ha quindi lo scopo di mantenere l’efficienza delle caditoie e delle griglie stradali, evitando così il ristagno delle acque meteoriche. L’attività prevede inoltre il ripristino e la eventuale sostituzione di pozzetti e griglie, la pulizia di cunette e canali di guardia, la manutenzione della rete fognaria afferente agli stabili ed aree comunali, nonché interventi di video-ispezione dei tratti fognari.

La manutenzione ordinaria, e quindi la verifica costante delle caditoie, rappresenta una priorità per prevenire gli allagamenti durante le piogge. Tali operazioni sono infatti determinanti e vengono approntate grazie ad un lavoro di squadra, volto a prevenire le criticità soprattutto nelle zone in cui le forti piogge degli ultimi anni hanno creato maggiori problemi. I lavori messi appunto in queste ultime settimane hanno lo scopo di prevenire i fenomeni di allagamento che avvengono generalmente con i grandi acquazzoni.

Nei prossimi giorni, su indicazione del Comune di Civitavecchia, sono invece previsti interventi in Viale Garibaldi, Piazza della Vita, Marina di Civitavecchia e Via Benci e Gatti.