Nunzi sul caro bollette: "Urge un consiglio aperto per il terziario di Civitavecchia" • Terzo Binario News

“Senza interventi risolutivi per bloccare gli aumenti di energia e gas, rischiano di chiudere circa 90mila aziende del terziario, costrette a pagare 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Se si va in giro per la città, nelle vie centrali, un sentore di questa situazione si avverte.

Alberghi, ristoranti, distributori di benzina, alimentari, grande e media distribuzione, negozi di vicinato con un aggravio specifico di 900 milioni, attività sportive e culturali, di servizi.

Costi insostenibili per una sana gestione economica delle attività.

Questo inciderà altresì sui budget familiari e sui consumi delle famiglie, già compressi dalle cosiddette “spese obbligate”.

Una situazione esplosiva ed un autunno caldissimo, con uno scenario suscettibile di un ulteriore peggioramento senza interventi immediati.

Si convochi immediatamente il consiglio comunale per una discussione con categorie, associazioni sindacati, imprese, per dimostrare interesse e vicinanza per una categoria che spesso garantisce sicurezza pulizia e decoro urbano, nonché occupazione e contributo elevato al pil cittadino.

Parta da Civitavecchia una mobilitazione dei comuni per interventi immediati che impediscano un vero collasso economico, per imprese che spesso sono il fulcro, economico, storico, sociale delle città costituendone la vera identità”.

Tullio Nunzi

Meno poltrone più panchine