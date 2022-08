Omaggio a Fernando Cherubini dell'assise di Cerveteri • Terzo Binario News

In apertura di Consiglio comunale di Cerveteri il Sindaco Elena Gubetti ha voluto ricordare un cittadino illustre della città etrusca recentemente scomparso: Fernando Cherubini.

Una persona estremamente conosciuta in città, non solo perché padre di Fiorella Cherubini e nonno di Daniele Medaino, due figure importantissime nella promozione del territorio e nella comunicazione della cultura di Cerveteri, ma perché come ricordato anche dal Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia è stato uno degli ultimi cittadini di Cerveteri ancora in vita e superstite dai campi di concentramento e dal regime nazi fascista.

Oltre che per Cherubini, l’assise cittadina ha commemorato anche Nicola Panetta, di Ladispoli ma estremamente attivo anche a Cerveteri e responsabile per molti anni del servizio dello sportello del canone concordato.