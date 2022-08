Usi civici, l'avvocato Maruccio: "Su Bandita delle Mortelle sentenza importante della Corte di Appello di Roma" • Terzo Binario News

“Intendo comunicare un fatto importante di cui tengo ad attribuire il merito, con soddisfazione piena, atteso quanto svolto ed ottenuto, agli Avvocati Antonio Pizzuti e Claudia Trippanera che nella causa attinente la sussistenza del vincolo di uso civico gravante sull’area ove sorge la mia abitazione e che va, di conseguenza, ad investire una vasta area di Bandita delle Mortelle, così da divenire di rilevanza per la città di Civitavecchia.

Un lavoro di non poco pregio, in ragione della complessità e peculiarità della materia e, soprattutto, della necessità di porre i Giudici intervenuti, da ultima la Corte d’Appello Sez. Usi Civici, di fronte alle reali problematiche che la questione poneva.

Essa ha avuto un iter articolato con una prima sentenza favorevole ma impugnata dall’Università Agraria, che poi ha finalmente visto confermate le nostre ragioni dalla Corte di Appello con la sentenza del 13/07/2022 e pubblicata il 29/08/2022.

Le risposte alla stessa non potevano che essere tecniche, assolutamente svincolate dalle suggestioni politiche, così come è avvenuto. Il risultato conseguito dagli Avvocati Pizzuti e Trippanera dello Studio Legale Maruccio, che sono ormai un punto di riferimento sul territorio in tema di usi civici e proprietà collettive, avrà come logica conseguenza il riconoscimento di legittimità delle pretese generali avanzate su gran parte della zona delle Mortelle.

Tutto ciò appartiene, comunque, all’assolvimento di un corretto iter giudiziario e di una presa d’atto della politica istituzionale. Questo, nel caso che ci interessa. Ma è fin troppo evidente che le problematiche di carattere generale e che non attengono il solo territorio della nostra città, debbano essere finalmente e definitivamente affrontate, assolte e risolte attraverso un intervento legislativo di ampio respiro”.

Avv. Giancarlo Maruccio