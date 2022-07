Non solo Renato, a Cerveteri una parata di vip per il Jova Beach Party • Terzo Binario News

Da Favino alla Gerini, dalla Balivo a Rudy Zerbi tanti vip tra il pubblico

Il doppio concerto di Jovanotti a Marina di Cerveteri è stato un successo. Oltre 40mila i fan che hanno scelto di seguire il proprio idolo anche in questa magica avventura sulla spiaggia del Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Oltre ai Big della musica che nelle due serate hanno affiancato Jovanotti, come Renato Zero, RAF e Paola Turci, nomi che Terzobinario.it ha saputo svelare in anteprima assoluta a livello nazionale, sono stati tanti i volti noti dello spettacolo che hanno voluto trascorrere una serata sul mare degli Etruschi travolti dall’energia di Jovanotti.

Nelle due serate, avvistati Pier Francesco Favino, Claudia Gerini, il volto Tv Rudy Zerbi, Pier Luigi Pardo, Caterina Balivo, Sigfrido Ranucci e Marino Bartoletti.

La speranza per Cerveteri e per il litorale a nord di Roma tutto, rimane che grandi eventi come quello di Jovanotti possano diventare una consuetudine, un appuntamento fisso dell’estate. Non rappresentano infatti solamente un momento di musica e spettacolo, ma anche l’occasione per attirare e far conoscere le bellezze del territorio a personaggi dalla grande notorietà ed estremamente seguiti dal pubblico. Fattore che, nell’epoca dei social e dei follower, tra Facebook, Instagram e Tik Tock, è elemento non di poco conto…