Ufficiale, Silvia Marongiu si dimette da Segretaria del PD di Ladispoli • Terzo Binario News

Il PD è la mia famiglia politica da 14 anni a questa parte. Una casa in cui ho avuto modo di imparare tanto, nella quale ho capito quanto conti il “noi” al posto dell’ “io”, quanto sia bello ed appassionante impegnarsi per far crescere e migliorare la propria città, animati solo dalla forza delle idee e dal coraggio di inseguirle per metterle in pratica.

Con la stessa passione di ieri, e con forse un pizzico di consapevolezza e maturità in più, ieri ho formalmente rassegnato le dimissioni da segretaria del circolo PD di Ladispoli.

Una scelta sofferta, seguita ad un’altrettanto sofferta sconfitta alle ultime elezioni amministrative.

Una decisione complicata ma necessaria se vogliamo che il PD possa realmente ripartire. Lo abbiamo detto tante volte: abbiamo davanti a noi la grande sfida di ricostruire un rapporto con tutta la cittadinanza.

Lo dobbiamo fare senza tentennamenti e senza nasconderci dietro un dito ma con umiltà e con la voglia di rimboccarci le maniche.

Io ci sono e continuerò ad esserci, in Consiglio Comunale e – come ho sempre fatto – nelle strade e nelle piazze, parlando con tutte e tutti e ciascuno. A viso aperto.

Non siamo quelli che seminano speranze e voglia di futuro per poi far finta di niente il giorno dopo il voto. Abbiamo, oggi più che mai, la grande responsabilità di metterci in cammino per restituire alla nostra Ladispoli e al nostro PD una nuova strada.

Colgo l’occasione per augurare buon lavoro al neo costituito comitato di reggenza