Non diminuiscono i femminicidi nel Lazio, diminuiscono i "reati spia" • Terzo Binario News

Parola ad Antonietta Menditto, alla guida della 4^sezione della Squadra Mobile capitolina

Il numero di femminicidi non accenna a scendere nel Lazio. Calano invece i cosiddetti reati spia della violenza di genere a Roma e Provincia anche se le statistiche si fermano a Novembre 2023. Calano infatti del 18% le violenze sessuali, del 9% i maltrattamenti e del 18% i casi di stalking

“Un segno meno dovuto ad una azione congiunta tra Magistratura, Legislatore e forze dell’Ordine – sottolinea Antonietta Menditto, alla guida della 4^sezione della Squadra Mobile capitolina – ma non bisogna abbassare la guardia. Sicuramente c’è stato un decremento ma questo non consente di abbassare il livello di allerta e attenzione e noi come Forze dell’Ordine siamo sempre estremamente attenti e concentrati nel cercare di debellare questa grave piaga sociale. Nelle festività natalizie ci sono stati orientativamente 6 casi di violenza. Nella notte tra Natale e Santo Stefano c’è stato un caso di una ragazza giovanissima vittima di violenza da parte dell’ex compagno e abbiamo operato in maniera estremamente veloce tanto è vero che dopo tre giorni è arrivata una misura di custodia cautelare in carcere”.

“Non abbiate paura di denunciare – conclude la Menditto – è l’unico vero strumento che abbiamo per difenderci e tutelarci. Ogni minuto può fare la differenza, capisco che molte situazioni sono difficili, ma questo è l’unico vero strumento affinchè alcuni episodi non arrivino all’irreparabile”