Emergenza sicurezza, il Ministro Piantedosi annuncia l'arrivo di 200 agenti nelle zone più difficili • Terzo Binario News

Rafforzato il presidio intorno a Termini e nelle aree più sensibili e rigenerazione urbana nei quartieri difficili della città. Le novità annunciate dal sindaco Gualtieri dopo l’incontro con il ministro dell’Interno

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato al Viminale il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme ai sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Napoli, Gaetano Manfredi, per fare un punto sulle attività a contrasto della criminalità e per garantire maggiore sicurezza nelle grandi città italiane.

“Abbiamo deciso di potenziare il dispositivo di sicurezza con più uomini, soprattutto nelle zone più sensibili a partire dalle stazioni. Ci saranno 200 uomini in più a Roma e ci sarà un allargamento del presidio nella zona della stazione Termini. Quindi ci saranno più pattuglie e più sicurezza” ha spiegato Gualtieri.

“Insieme poi c’è da fare un lavoro di riqualificazione e rigenerazione delle periferie. In particolar modo in alcuni dei quartieri più sensibili, dove si sono verificati recenti fatti di cronaca, sono in corso dei progetti di rigenerazione urbana. È positivo che ci sia un forte sostegno per andare avanti su questo. Quindi più sicurezza, ma anche più rigenerazione, più sviluppo della città e più capacità di accoglienza”, ha aggiunto il primo cittadino.