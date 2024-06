Non aprite quella porta: trovati 38 chili di sostanze stupefacenti • Terzo Binario News

Trentacinque chili di hashish, tre di marijuana e otto grammi di cocaina

Gli investigatori del Commissariato Appio, a seguito di un’accurata indagine mirata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 37enne romano perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti, nel quartiere Ponte di Nona, hanno visto l’uomo lanciare una busta dalla finestra che è stata immediatamente recuperata, rinvenendo all’interno 700 grammi di hashish, 80 grammi di cocaina e 5700 euro, nonché un mazzo di chiavi riconducibili ad un appartamento di Tor Cervara. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione dove hanno, altresì, rinvenuto altri 35 chili di hashish, 3 chili di marijuana, circa 8 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, dopo le attività di rito, il 37enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato l’arresto.