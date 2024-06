Tentato omicidio a Tor Bella Monaca: tre arresti • Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati stanno dando esecuzione a una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, a carico di tre uomini, tutti di origine sudamericana, gravemente indiziati di essere gli autori materiali del tentato omicidio di Giancarlo Tei, avvenuto in via Scozza, nel popolare quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, nella tarda serata dell’11 maggio.

A seguito del grave fatto di sangue, sin dai primi istanti, gli investigatori dei Carabinieri, diretti dai magistrati della Dda della Procura di Roma, hanno percorso diverse piste investigative, concentrandosi in particolare nel battere, palmo a palmo, le aree più prossime al luogo dove si è consumato il fatto.

L’incessante ricerca di elementi di indagine ha consentito di individuare, mediante la visione di alcune telecamere di videosorveglianza, una autovettura in sosta in una via prossima a via Scozza negli attimi dell’agguato e in quelli immediatamente successivi. Partendo da tale dato, atteso che a bordo dell’autovettura attenzionata citata erano saliti due uomini aventi caratteristiche fisiche rispondenti ai dati investigativi acquisiti, i Carabinieri hanno focalizzato, mettendo a sistema gli elementi contenuti nelle Banche Dati con quelli visivi forniti dalle varie telecamere acquisite, tutte le attenzioni su una determinata auto individuandone successivamente il numero di targa.

E così, interrogando ogni fonte a disposizione, i Carabinieri, tracciando sul territorio i movimenti del veicolo, sono riusciti a risalire all’identità degli odierni indagati risultati essere tre uomini, di origine sudamericana anagraficamente residenti a Genova.