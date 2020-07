Nomentano, “dacci 50 euro e ti ridiamo il cellulare”: due estorsori in manette - Terzo Binario News

Arrestati dai carabinieri dopo aver tentato di farsi dare del denaro per restituire il telefonino a una persona che lo aveva smarrito e presentato denuncia

Due estorsori sono finiti in manette al Nomentano per aver tentato di farsi consegnare 50 euro per restituire il cellulare a una persona che l’aveva smarrito e presentato regolare denuncia. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Centro e quelli della stazione Roma Macao hanno arrestato un 22enne della Palestina e un 21enne della Tunisia, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di estorsione.

Le attività dei carabinieri sono iniziate ieri pomeriggio (28 luglio 2020), quando un 18enne albanese si è presentato in caserma e ha denunciato di essere stato avvicinato da uno dei due complici, il 21enne, che gli ha avanzato una proposta estorsiva di 50 euro per la restituzione del proprio cellulare.

I carabinieri hanno monitorato l’incontro tra la vittima e i malviventi, intervenendo immediatamente dopo l’avvenuto scambio recuperando la refurtiva che è stata restituita al proprietario mentre gli arrestati sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.