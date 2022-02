Niente gas a Torre Nord, Minnucci (Pd): "Ora si apra una nuova fase per Civitavecchia" - Terzo Binario News

La rinuncia da parte di Enel, all’asta per il capacity market di Terna, a presentare la richiesta di una nuova quota di gas per la centrale di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia rappresenta plasticamente la decisione da parte dell’azienda di non proseguire con la riconversione a Gas della centrale.

Si tratta di una notizia che accolgo con soddisfazione, poichè avrebbe rappresentato, per un territorio che ha dato e sta dando molto in termini ambientali alle servitù energetiche e non solo uno sbocco che l’avrebbe ancorato per anni alle energie da fonti fossili. Questa decisione ovviamente non è esaustiva da sola, poichè adesso è il momento di accelerare sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e Civitavecchia può essere, come ho avuto modo di ribadire più volte, il distretto di innovazione e ricerca sull’energia pulita.” così in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci

