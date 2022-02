Durigon della Lega attacca Zingaretti: “Su Civitavecchia non ha alcun merito” - Terzo Binario News

L’esponente del partito di Matteo Salvini duro contro il Presidente della Regione Lazio

Roma, 23 Feb – ”Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si prende persino il merito di investimenti nazionali su Civitavecchia, quando ha prodotto suon di ordinanze per la discarica e ora non muove un dito sul biodigestore.

Per lui gli impianti di rifiuti devono sorgere soltanto nei Comuni non amministrati dal Pd, i quali rifiutano le discariche come a Fiumicino e a Colleferro, dove Zingaretti ha buttato oltre dieci milioni di euro per gli ammodernamenti dei termovalorizzatori e della discarica.

Si tratta di una delle tante capriole di Zingaretti, che è stato capace prima di intimare il commissariamento per Roma e la Città Metropolitana sui rifiuti ai tempi del sindaco Virginia Raggi, salvo poi tornare sui suoi passi quando s’è insediato il primo cittadino Roberto Gualtieri”. Cosi Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega Lazio, in una nota.