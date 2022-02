Niente gas a Torre Nord, Gismondi (Cna): "Aspettiamo la conferma ufficiale dall'Enel" - Terzo Binario News

Ancora un intervento riguardo la notizia che alla centrale di Torre nord non arriverà il gas.

“Leggiamo la nota dell’assessora alla Transizione Ecologica della Regione Lazio, Roberta Lombardi, sulla mancata presentazione, da parte dell’Enel, della richiesta di una nuova quota di gas per la centrale di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia. Attendiamo dall’Ente la conferma ufficiale della notizia. La rinuncia definitiva al turbogas a favore delle energie rinnovabili è l’unica scelta possibile per un territorio che ha pagato a caro prezzo decenni di servitù energetica e tiene conto della volontà espressa da un ampio fronte che da tempo chiede di cambiare pagina, puntando su ricerca e tecnologie innovative. Solo l’investimento nella transizione energetica green può apre uno scenario di sviluppo in cui si coniughino lavoro, salute e ambiente”. Così Alessio Gismondi, presidente della CNA di Viterbo e Civitavecchia.