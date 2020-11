"Niente acqua al cimitero di Palidoro": la denuncia dell'azzurro Corrias - Terzo Binario News

“Continuano ad arrivare segnalazioni sulla mancanza di acqua al cimitero di Palidoro. E’ un fatto increscioso, proprio all’inizio di novembre, quando tra la giornata di Ognissanti e la ricorrenza dei defunti, in molti vanno nei cimiteri per un saluto ai propri cari.

Un disservizio inaccettabile, per il quale mi sono già attivato telefonicamente con l’assessore Caroccia. Il punto però – e su questo farò personalmente una verifica – è che l’acqua diretta al cimitero sembrerebbe non arrivare a causa di una morosità del Comune e, in sostituzione, si sta provvedendo con un servizio di autobotti.

Ma l’autobotte – conclude Coronas – porta un tot carico di litri d’acqua, che non fa i conto con il consumo dei cittadini; e peraltro, basta un ritardo nella consegna a mandare in titl tutto. Cosa che, purtroppo, sta avvenendo ora”.

Alessio Coronas, capogruppo Forza Italia a Fiumicino