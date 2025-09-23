Niente acqua a Santa Marinella, mercoledì scuole chiuse • Terzo Binario News

Si comunica che, a causa dell’annunciata interruzione del flusso idrico da parte di ACEA per la giornata di domani, mercoledì 24 settembre, il Sindaco Pietro Tidei ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.
La sospensione delle attività didattiche si rende necessaria per garantire la sicurezza e la salute di studenti e personale scolastico, in assenza delle condizioni igienico-sanitarie minime.
L’attività didattica riprenderà regolarmente giovedì 25 settembre.
Questo quanto scritto nell’ordinanza sindacale n. 45 del 23/09/25.