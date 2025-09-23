Scuola Centro di Santa Marinella, mezzo milione dal Pnrr per la palestra coperta • Terzo Binario News

Il Comune di Santa Marinella ha ottenuto l’ennesimo finanziamento PNRR fronte edilizia scolastica per la costruzione di una nuova palestra.

Un’opera attesa da anni e mai realizzata prima. Si parla infatti di una nuova struttura che sorgerà sugli spazi esterni della Scuola Centro, che sarà realizzata grazie ad un finanziamento europeo di 494mila euro.

“Finalmente la Scuola Centro vanterà sua vera e propria palestra, struttura mai vantata nel corso della sua storia – annuncerà il Sindaco Tidei – Provvedemmo noi ormai anni fa ad allestire una piccola palestrina prefabbricata che ha consentito in questi anni l’esercizio fisico dei ragazzi, adesso finalmente anche la Centro vanterà una sua nuova palestra. Stiamo lavorando per una stessa struttura anche alla Pyrgus, affinché ogni scuola possa effettivamente nutrire un suo vero e proprio spazio per attività fisica da destinare ad alunni e ragazzi”.

Salute, attività fisica, aggregazione. Il nuovo edificio scolastico sarà pertanto affiancato da un campo polivalente per bambini, una mini pista d’atletica, spogliatoi completamente nuovi e giochi ludico-sportivi. L’avvio delle procedure avverrà entro il 30 settembre, mentre la consegna dei lavori è programmata entro il 30 ottobre.