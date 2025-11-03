 Niente acqua a Civitavecchia il 10 ottobre: le zone interessate • Terzo Binario News

Niente acqua a Civitavecchia il 10 ottobre: le zone interessate

Nov 3, 2025 | Acqua, Civitavecchia, Politica

autobotte piazzale tribunale civitavecchia (11)

Acea Ato2 comunica che il giorno 10/11/2025 dalle ore 08:30 alle ore 18:00 si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

BORGATA AURELIA / ZONA LA SCAGLIA / VIA AURELIA NORD / ZONA PANTANO / ZONA SANT’AGOSTINO / ZONA INDUSTRIALE / ZONA AREA PORTUALE / ZONA PUNTON DEI ROCCHI.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, eÌ stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

VIA GIOACCHINO ROSSINI – VIA NICCOLO PAGANINI
Per i casi di effettiva e improrogabile necessitaÌ potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione eÌ possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.