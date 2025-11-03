Riparte il tpl sperimentale ad Allumiere • Terzo Binario News

Riparte il servizio sperimentale del trasporto pubblico locale per Allumiere per i prossimi due mesi in attesa della gara di ambito della Regione Lazio che si trova nella fase conclusiva.

Si tratta di un servizio molto apprezzato e richiesto dai cittadini che da la possibilità di collegare Tolfa con Allumiere La Bianca e poi per i cittadini di Allumiere anche gli importanti collegamenti con il cimitero e la Farnesiana.

Il Sindaco di Allumiere ringrazia il Comune di Tolfa per la collaborazione mostrata e l’Assessore ai Trasporti e Viabilità della Regione Lazio Fabrizio Ghera per aver permesso il rinnovo di questo fondamentale servizio.