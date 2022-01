Neve in collina, a Tolfa e Manziana chiuse le scuole comunali - Terzo Binario News

I Monti della Tolfa si sono svegliati … in bianco. Durante le prime ore dell’alba infatti la neve è caduta abbondante sui tetti e nei giardini di Allumiere, Tolfa e nei vicini Canale Monterano e Manziana.

Non si è trattato di una nevicata esagerata ma la formazione di ghiaccio sulle strade, soprattutto quelle periferiche, è sempre un rischio pericoloso. Quindi le due amministrazioni comuali di Tolfa e Manziana hanno deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata di oggi. Ad Allumiere è stata fatta l’accoglienza per i ragazzi che si sono comunque presentati in aula, mentre parecchi genitori hanno preferito tenere counque i figli a casa.

In entrambi i centri collinari in ogni caso da giorni la Protezione civile sta lavorando per monitorare la situazione della viabilità. E come spiega Antonio Pasquini, sindaco di Allumiere, le strade ormai sono abbastanza sgombre e sicure.

La neve si è vista anche in altre zone del territorio: a San Liborio, quartiere alto di Cvitavecchia e al Sasso a Cerveteri.