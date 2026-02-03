Nel post derby monte-mare scoppia il caso Tabarini • Terzo Binario News

Il numero 7 non rientrato doo l’intervallo di Tolfa-Santa Marinella; per la società aveva noie musacolari ma lui smentisce: “Sto benissimo”

Il Tolfa si rilancia, il Santa Marinella rallenta e scoppia il caso-Tabarini. Il 2-0 con cui domenica i collinari hanno superato i biancorossi nel derby monte-mare valido per la quarta di ritorno del girone A di Promozione ha cambiato gli equilibri delle due formazioni del comprensorio: per i collinari una ritrovata serenità, per giunta arrivata in una situazione di emergenza per le assenze; per i santamarinellesi oltre alla sconfitta, un passo indietro in classifica di due posizioni (dal quarto al sesto posto) ma soprattutto la questione legata all’uscita dal campo del numero 7 alla fine del primo tempo, senza che rientrasse nel secondo.

Domenica la società nella nota ufficiale aveva parlato di “noie muscolari” mentre il diretto interessato smentisce qualsivoglia infortunio: «Io non ho accusato alcun problema fisico che mi ha costretto a uscire. La decisione sulla mia sostituzione se l’è assunta l’allenatore». E già questo scuote l’ambiente rossoblù e non poco. Ma è previsto anche un seguito della questione: «Quella di domenica è una scelta che non ho compreso e ne parlerò con lui in settimana». Insomma fra giocatore e mister è previsto un chiarimento, forse già nell’allenamento di oggi pomeriggio. Quanto alle dichiarazioni del tecnico, questi analizza la gara: «Sicuramente una domenica amara per noi – dice mister Daniele Fracassa – per una sconfitta evitabile. Per me il 2-0 è un risultato molto pesante per quanto si è visto in campo. Siamo partiti bene, disputando un grandissimo primo tempo con le occasioni di Cerroni e Tabarini e nell’unica conclusione loro su calcio di punizione, Manuel Vittorini ha trovato il vantaggio. Nella ripresa è cambiata l’inerzia della gara, qualche giocatore non era al meglio facendoci forzare qualche sostituzione. Abbiamo perso le distanze subendo il secondo gol su calcio d’angolo. Ma non dobbiamo abbatterci perché ancora stiamo in corsa per il terzo posto. Ci prepareremo al meglio per affrontare il Ladispoli domenica».

Sul fronte tolfetano, si sente aria di rilancio: «I biancorossi – dicono dal sodalizio collinare – dopo l’inaspettato passo falso con l’Atletico Monterano, avevano molto da farsi perdonare, sebbene mister Cafarelli avesse gli uomini contati, causa le contemporanee assenze di Roccisano, Bevilacqua e Gaudenzi. Adesso, per tentare di raggiungere qualche obiettivo stagionale, i collinari devono cercare continuità di risultati». Aggiunge mister Emiliano Cafarelli: «La vittoria mi fa molto felice perché abbiamo battuto una squadra importante che, come noi, probabilmente ambiva a disputare un campionato diverso. Loro hanno individualità di altissimo livello e proprio per questo, sapendo che preferiscono saltare le linee di passaggio, abbiamo scelto di non pressare troppo alti ma di recuperare la seconda palla per poi rigiocare. La squadra ha lottato e ha provato a costruire. Devo dire grazie ai ragazzi per la partita e la vittoria arrivata contro una squadra blasonata e forte. Ora è necessario dare seguito a quello che stiamo facendo».