Nel centro storico di Cerveteri Ztl attiva dalle 20 alle 2 di notte • Terzo Binario News

Nuova regolamentazione della viabilità in vigore fino a domenica 18 settembre

Nel Centro Storico di Cerveteri torna attiva la ZTL – Zona a Traffico Limitato.

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, che con Delibera di Giunta ha varato le nuove regole della viabilità all’interno delle mura del Borgo.

Si tratta di una limitazione al traffico veicolare, che dalle ore 20:00 alle ore 02:00 consentirà l’accesso ai soli veicoli appartenenti ai residenti e ai titolari di attività commerciali insistenti nel Centro Storico, trasformando di fatto il Centro Storico in una grande area pedonale.

La regolamentazione ZTL sarà in vigore fino a domenica 18 settembre compreso.

“Il Centro Storico di Cerveteri è una realtà unica al mondo, per caratteristiche e bellezza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in concomitanza degli eventi dell’Estate Caerite vogliamo far sì che Piazza Risorgimento, i vicoli della Boccetta e le strade interne del borgo siano il più possibile sgombere da automobili, proprio per consentire alle famiglie, a villeggianti e turisti di poter fare una passeggiata nel nostro Centro in maggiore serenità, senza dover fare gimcane tra le auto in sosta o dover prestare particolare attenzione al passaggio delle macchine, che ovviamente saranno limitate a quelle dei soli residenti. Il rilancio e la riqualificazione finale del Centro Storico passa ovviamente anche da questo, subito dopo l’Estate è mia precisa intenzione incontrare i commercianti presenti non solo all’interno del Borgo ma anche delle aree limitrofe per condividere insieme a loro e con i loro suggerimenti una nuova visione e una nuova organizzazione della piazza e del Centro”.

“Con questa decisione – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – allo stesso modo intendiamo anche venire incontro alle richieste dei residenti del Centro Storico, che in questo modo potranno posteggiare più agevolmente le proprie auto nelle più immediate vicinanze della propria abitazione, ma potranno godere di una maggiore tranquillità e serenità in orari serali. Chi è ovviamente già in possesso del permesso potrà fare regolarmente accesso al Centro Storico. In ogni caso, tramite la Polizia Locale di Cerveteri verranno rilasciati 1 permesso per ciascuna abitazione, 2 permessi per nucleo familiare residente e 2 permessi per ciascun esercizio commerciale. Il Comando di Polizia risponde al numero 069942586”.