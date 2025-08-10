Ncc e taxi abusivi nel mirino dei Carabinieri di Fiumicino • Terzo Binario News

Durante un servizio volto al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, hanno denunciato un 50enne romano per aver violato il divieto di accesso alle aree urbane notificatogli nel mese di dicembre 2024 per la durata di 1 anno, poiché è stato trovato nel parcheggio multipiano dell’aeroporto senza alcun giustificato motivo.
I Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno poi sanzionato, in diverse circostanze, 7 autisti NCC e tre tassisti, intenti a procacciare clienti, all’uscita del Terminal 3 degli arrivi, al di fuori degli stalli, senza averne titolo.
Agli abusivi è stato notificato un provvedimento di allontanamento per 48 ore dopo essere stati ulteriormente sanzionati per 100 euro.
In totale, sono state elevate sanzioni amministrative pari a 17.112 euro.