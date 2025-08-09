Normale accesso in tutti e i 13 Centri Prelievo della Asl Roma 3: tolte le limitazioni • Terzo Binario News

Da lunedì 11 agosto sarà ripristinato il normale accesso, senza limitazioni di alcun tipo, a tutti i 13 Centri Prelievo della ASL Roma 3.

“Dopo sei mesi e in anticipo rispetto alla data prevista, sono terminati i lavori che hanno permesso, grazie a un investimento di 9 milioni di euro, di effettuare la sostituzione dell’intera fornitura dei sistemi diagnostici e dei reagenti del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Grassi di Ostia, dove confluiscono le richieste giornaliere dei reparti di degenza e dei Centri Prelievo del territorio di competenza.

A causa dei lavori, che erano inderogabili, l’azienda è stata costretta a limitare a un numero massimo di ingressi giornalieri e in base alla propria capacità di accoglienza, l’accesso alle strutture dove è possibile effettuare prelievi, assicurando comunque le richieste avanzate dalle categorie fragili”, spiega il direttore del Laboratorio Analisi dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, Stefano Antonaci.

“Comprendendo il disagio arrecato ai cittadini in questi mesi, siamo comunque orgogliosi di poter mettere a disposizione dei nostri utenti un servizio più moderno e di alta tecnologia in grado di rispondere alle esigenze diagnostiche dei pazienti e delle oltre 600mila richieste di esami che giungono annualmente al Grassi”, conclude Antonaci.

Maggiori informazioni sui centri prelievi della ASL Roma 3 sono disponibili sul sito aziendale.