In fiamme un rimessaggio di barche a Ostia • Terzo Binario News

Alle ore 8:45 circa la Sala Operativa ha inviato in via delle Orcadi 94 ad Ostia, due squadre Vf di terra (13 A e 11 A), la motobarca VF R 12, 4 autobotti VF, il carro autoprotettori oltre al capo turno e il funzionario di guardia per un incendio scoppiato all’interno di un cantiere -rimessaggio di barche.

Le cause dell’incendio risultano essere al momento imprecisate, nessuna persona è rimasta coinvolta; quattro le imbarcazioni coinvolte dalle fiamme che hanno coinvolto anche due magazzini di attrezzature nautiche.

Il fuoco è ormai a ridosso di un canneto esterno al muro perimetrale del cantiere.

Le fiamme sono state alimentate dal vento.