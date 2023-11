Navettamento bus al porto di Civitavecchia, sciopero giovedì e venerdì • Terzo Binario News

Lo hanno proclamato Filt Cgil e Fit Cisl territoriali per 11 autisti non riassorbiti dalla Sap

“Con la presente le scriventi Organizzazioni Sindacali Fili Cgil e Fit Cisl territoriali

• Visto l’affidamento del servizio di trasporto di passeggeri delle navi da crociera all’interno del porto effettuato per sei mesi alla società SA?;

• A seguito delle nostre richieste d’incontro, al fine di trovare un soluzione che consenta la continuità occupazionale dei lavoratori interessati, rimaste inevase;

• Vista la comunicazione di Cassa Integrazione a partire dal 13 novembre prossimo, pervenuta dalla CNA di Frosinone da parte delle imprese che svolgono anche il servizio di navettamento all’interno del porto di Civitavecchia che riguarderebbe 25 lavoratori su 28, di cui 11 svolgono da quasi venti anni il servizio in oggetto;

• Visto che il personale in forza non risulta ancora ad oggi essere stato riassorbito dalla società aggiudicataria del servizio;

Sono a dichiarare, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di Autonoleggio, lo sciopero di 48 ore dei lavoratori dell’appalto in oggetto, da svolgersi secondo le seguenti modalità:

Sciopereranno per le intere giornate del 9 e del 10 novembre tutti i lavoratori giornalieri, semiturnisti e turnisti, con astensione anche dallo straordinario. Con particolare riguardo ai lavoratori turnisti, secondo l’articolazione dei turni in essere, lo sciopero avrà inizio alle ore 00:01 del 9 novembre e terminerà alle 23:59 del 10 novembre. Si diffida, sin da ora, l’appaltatore e/o l’appaltante a sostituire i lavoratori con altro personale non dipendente delle società appaltatrici e con mezzi che non siano di quest’ultime”.

Filt Cgil e Fit Cisl

La contestazione nasce dal fatto che al momento dell’emanazione del bando da parte della Adsp non è stata inserita la clausola di salvaguardia per il riassorbimento degli autisti.