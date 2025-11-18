Nasce ufficialmente la Zona logistica semplificata (Zls) del Lazio • Terzo Binario News

Nasce ufficialmente la Zona logistica semplificata (Zls) del Lazio. Il decreto e’ stato firmato dal sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano.

Si tratta di un passaggio strategico, fortemente voluto dall’amministrazione regionale guidata da Francesco Rocca, volto a rafforzare la competitivitaà del territorio, a promuovere investimenti nel sistema produttivo regionale e a creare nuove e significative opportunità in ambito occupazionale.

“Con la firma del sottosegretario Mantovano sulla Zls, il Lazio può finalmente azionare una straordinaria leva per lo sviluppo dei suoi territori – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca -.

Si tratta di un provvedimento atteso, che abbiamo preparato con un lavoro capillare di confronto con gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali. Dotare la regione di una zona logistica semplificata significa creare un clima favorevole alla crescita del tessuto produttivo esistente e alla nascita di nuove imprese, che potranno godere di incentivi e percorsi di sviluppo agevolati.

Grazie a questo strumento le aree industriali del Lazio dialogheranno sempre di più con le aree portuali, creando quel circolo virtuoso che potrà assicurare benessere duraturo nelle decine di Comuni interessati e innestare un’ulteriore spinta ai dati macroeconomici, che già nel corso di questo 2025 hanno registrato sensibili aumenti, in primis sull’export e sul Pil”.