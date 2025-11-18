Zls a Civitavecchia, i comenti della Mari e di Grossi • Terzo Binario News

“Lo avevamo anticipato qualche settimana fa a Tivoli, a margine di un incontro alla presenza del ministro Foti, annunciando che presto tutti i territori strategici del Lazio avrebbero avuto una straordinaria leva di sviluppo a loro disposizione.

Oggi possiamo dire che l’impegno è stato mantenuto: il Governo Meloni ha firmato, col sottosegretario Mantovano, il decreto sulla Zona Logistica Semplificata e quindi può finalmente partire una nuova stagione, con linee direttrici chiare per uno sviluppo armonico tra il sistema portuale e il sistema industriale del Lazio.

Una dimostrazione in più che la sinergia tra Regione e governo centrale funziona e produce risultati concreti, grazie ai quali si potranno attrarre investimenti sui territori in maniera tale da poter beneficiare anche nei prossimi anni dell’onda lunga su crescita dell’export e del Pil fatta registrare nel corso di questo 2025 dal tessuto economico laziale”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

Il capogruppo di Forza Italia al Pincio Luca Grossi: “L’istituzione della ZLS del Lazio rappresenta un risultato di fondamentale importanza per il nostro territorio, perché mette finalmente la nostra regione e l’area di Civitavecchia nelle condizioni di competere davvero. È un passaggio storico: si sblocca un percorso fermo da anni e si apre una stagione nuova per l’attrattività del nostro territorio, per la crescita delle imprese e per l’attrazione di nuovi investitori. Un traguardo che segna senza dubbio un salto di qualità per tutto il Lazio ma soprattutto per la valorizzazione della nostra area retroportuale”.