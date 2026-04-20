Nasce Liberare Ladispoli, nuovo progetto politico e sociale • Terzo Binario News

Nasce Liberare Ladispoli, un progetto politico e sociale che vuole aprire una fase nuova per la città: rimettere al centro le persone, ricostruire partecipazione, dare finalmente voce a chi Ladispoli la vive ogni giorno. Non un contenitore elettorale, ma un percorso reale, fatto di confronto, presenza e costruzione collettiva.

Liberare Ladispoli nasce dall’unione di associazioni, liberi cittadini, realtà sociali, organizzazioni e anche alcune forze politiche che condividono una stessa esigenza: riportare il dibattito pubblico tra le persone, dentro la città, nei luoghi in cui si vive davvero. Un percorso che mette al centro la comunità e che nasce dall’incontro tra sensibilità diverse, unite dalla convinzione che la politica debba tornare a essere uno spazio aperto, accessibile e leggibile.

Un luogo in cui i cittadini non siano spettatori o semplici numeri al momento del voto, ma protagonisti delle scelte che incidono sulla loro vita quotidiana.

Questo progetto prende forma dentro un contesto che negli anni ha mostrato tutti i suoi limiti.

A Ladispoli si è consolidato un modello fatto troppo spesso di decisioni calate dall’alto, di scelte prese senza un reale percorso di condivisione, di una politica chiusa nei propri equilibri e distante dalla vita quotidiana delle persone. Mobilità, servizi, gestione del territorio, lavoro e cultura sono stati affrontati senza un confronto pubblico vero, con cittadini informati a posteriori. A questo si sono aggiunte dinamiche già viste: cambi di posizione, alleanze di convenienza, comunicazione autoreferenziale. Un sistema che ha prodotto distanza, sfiducia e disinteresse.

È proprio da questa distanza che nasce Liberare Ladispoli.

Un percorso che vuole ribaltare questo metodo e costruire qualcosa di diverso: assemblee pubbliche vere, momenti di confronto nei quartieri, percorsi partecipativi su temi concreti come mobilità, servizi, lavoro, ambiente e cultura. Non incontri simbolici, ma strumenti reali in cui le persone possano incidere davvero sulle decisioni.

Perché le scelte pubbliche non sono neutre: incidono sulla qualità della vita, sugli spazi, sui servizi e sulle opportunità. Ed è per questo che devono tornare nelle mani dei cittadini, attraverso processi chiari, aperti e condivisi.

L’obiettivo è costruire un progetto politico credibile, radicato e capace di tenere insieme contenuti, partecipazione e presenza sul territorio. Un progetto che superi definitivamente le vecchie logiche e rimetta al centro trasparenza, responsabilità e coerenza.

Liberare Ladispoli è una scelta.

La scelta di non accettare più una politica distante.

La scelta di costruire una città più giusta, più viva, più partecipata.

La scelta di rimettere le persone al centro delle decisioni.

Liberare Ladispoli è un progetto aperto: in queste settimane è già in corso un dialogo con altri simboli, associazioni e liberi cittadini che vogliono contribuire a questo percorso, oltre alle realtà già presenti. Un cammino che nasce per allargarsi, includere e costruire insieme.

Nelle prossime settimane inizieranno incontri aperti e momenti pubblici di confronto per costruire insieme questo percorso.

Per informazioni e per partecipare:

liberareladispoli@gmail.com

Liberare Ladispoli