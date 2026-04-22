Traghetti Civitavecchia-Olbia, dal Mit il bando per 36 mesi • Terzo Binario News

E’ stato pubblicato l’Avviso prot. 7195 del 17 aprile 2026 per la manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all’esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci, in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Civitavecchia-Olbia.



Tale Avviso garantirà l’espletamento del servizio di collegamento marittimo tra i porti di Civitavecchia e di Olbia per la durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori periodi di 36 mesi.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 17 maggio 2026. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo PEC dg.tm@mit.gov.it

Tutta la documentazione relativa all’Avviso è consultabile ai seguenti link: https://trasparenza.mit.gov.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_19340_984_1.html